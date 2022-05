Buts: Closset sur pen (1-0, 11e), Hans csc (2-0, 13e), Morrier (3-0, 40e), S. Krings (3-1, 57e), Closset (4-1, 80e)

"On a fait une grosse première mi-temps puis tout est devenu plus compliqué après le 3-1. On est à présent officiellement qualifié pour le tour final" , se félicite le T1 hervien Ben Joly. "Le résultat ne reflète absolument pas la physionomie du match" , estime son homologue Jérôme Stark. "Je regrette une nouvelle fois le penalty sifflé contre nous. Je ne sais pas ce qu’ont les arbitres pour le moment."

Emmels 3 – Heusy 0

Buts: Picquereau (1-0, 14e; 2-0, 40e), Diané (3-0, 73e)

"Mission accomplie" , lâche le mentor d’Emmels Éric Richter. "Le groupe avait bien compris ce qu’il restait à faire. On fête notre maintien comme il se doit." "Si tu ne marques pas, tu ne peux pas gagner un match. Jusqu’à la 70e, ils n’ont pas une occasion mais c’est 2-0" , dixit le coach heusytois Jessy Dionisio.

Rocherath 2 – Franchimont 1

Buts: Kupper (1-0, 48e), Dufour (1-1, 50e), Stoffels sur pen (2-1, 90e)

"Avec la qualification pour le tour final, c’est un bon jour pour le club et Dominique Stoffels qui arrête en fin de saison" , se réjouit le technicien de Rocherath Stefan Bongard.

"Je suis très frustré et déçu pour les garçons. Dans des conditions difficiles, ils ont fait un match très correct. Le penalty sifflé en fin de match est difficile à digérer" , peste le T1 des 600 Olivier Laffineur.

Stavelot 3 – Honsfeld 0

Buts: Troch (1-0, 35e), Giet (2-0, 45e), Troch (3-0, 55e)

"Je dis simplement chapeau à Honsfeld. Quelle mentalité! Ils sont descendants mais ils sont encore à buvette à 19h15. Quand nous avons fait une haie d’honneur à Thomas Bastin, ils y ont participé" , explique le Tacticien stavelotain Julien Godard.

"On récolte tout simplement ce qu’on a semé" , lâche son homologue Pascal Jost. "Ce match est à l’image de notre saison. On fait de grosses erreurs qui se paient cash."

Waimes 0 – La Calamine B 1

But: Kroha (0-1, 15e)

Carte rouge à Waimes: M. Pirnay (54e, 2j)

Carte rouge à La Calamine B: Lux (94e, directe)

"Nous avons vécu un vrai match de 2C avec de l’engagement. Il nous a juste manqué un petit but. Mais avec le sauvetage, le travail est accompli" , avance le coach waimerais Vincent Lejeune. "Les gars ont fait le boulot et les résultats des équipes derrière nous sont positifs" , se félicite le technicien calaminois Michel Damoiseau.

Sart 4 – Battice 1

Buts: Gillet (1-0, 1re), Maréchal sur pen (1-1, 27e), Depresseux (2-1, 40e), Cuypers (3-1, 68e), Siebenbour (4-1, 90e)

"On a assisté à un bon petit match de fin de saison. On a livré une bonne prestation et on a su concrétiser nos occasions" , se félicite l’entraîneur sartois Fortune Modafferi. "On a une petite occasion pour faire 1-2 mais ça aurait été contre le cours du jeu. Sart mérite sa victoire", déclare le mentor batticien Steve Doll.

Amblève 1 – Hautes Fagnes 1

Buts: Goenen (1-0, 7e), Hurdebise (1-1, 29e)

"L’histoire se répète, on a galvaudé beaucoup d’occasions. La 3etranche, c’est terminé. On va simplement tenter de garder notre 6eplace" , glisse le tacticien amelois Robin Demarteau. "La rencontre était assez équilibrée même si Amblève a pris un peu le dessus après la pause" , enchaîne son vis-à-vis Tommy Chiragarhula.

En bref

Arnaud Winandts à Battice

Le Disonais Arnaud Winandts évoluera à Battice la saison prochaine. C’est assurément un renfort de choix pour les gars du Fort.

Sart a un nouveau buteur

Monté au jeu à la 85e, le futur T1 sartois Rudy Sienbenbour a planté le 4ebut des siens.

Raphaël Lejeune à Heusy

L’attaquant de Walhorn Raphaël Lejeune évoluera à Heusy la saison prochaine.