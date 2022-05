But: Mbazoa (0-1, 9e), Vervoir (1-1, 14e), Jochmans (2-1, 90e).

"C’est un grand week-end pour le sport olnois.La raquette olnoise (composée de plusieurs titulaires de la P2) gagne 8-4 le matin dans les interclubs et on l’emporte 2-1 contre Warsage l’après-midi.On a fait un match solide avec nos armes et la victoire n’est pas volée" , souligne le chef de meute olnois Boris Lambert. En face, l’ambiance n’était pas au beau fixe. "On offre le 1-1.On pousse, car on sait que Hombourg mène.Olne en profite en fin de match pour l’emporter.Félicitations à Hombourg et à Xavier Stassen.Chapeau à lui" , reconnaît le tacticien warsagien Michel Remacle.

Espoir Minerois 4 – FC3 Frontières 4

Buts: Heudt (1-0, 11e), Tamma (2-0, 39e), Renardy sur pen (2-1, 44e), Heudt (3-1, 63e), Schyns (3-2, 64e), Sangiovanni (3-3, 69e), Jacinto (4-3, 75e), Schyns sur pen (4-4, 83e).

"Je pense que l’on doit gagner ce match dix fois.Cela a été un match assez rocambolesque.Le pire, c’est que mon gardien Nathan Baumans (qui est défenseur) n’a rien à se reprocher.Je suis fier de lui" , rapporte le coach minerois Gino Piol. En face, c’est la déception qui prédomine dans le chef du tacticien frontalier Fabrice Burdziak. "Quand on sait que Minerois n’a plus rien à jouer et joue sans un gardien de formation, c’est râlant de revenir avec un partage"

RCS Verviers 0 – Oupeye 2

Buts: Montalbano (0-1, 15e; sur pen 0-2, 50e).

"Ce n’était pas un match exceptionnel, mais nous étions complètement amorphes.Oupeye avait l’envie de se sauver" , résume le T1 des Béliers Toni Castagna.

En Bref

Le RCSVerviers signe le joueur de l’EJ Fléron Jalal Aouazza pour la saison prochaine.