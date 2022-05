"Après un match, toute la pression sort. Ça, c’est la vraie montée, celle qui fait plaisir" , lâche tout sourire le coach Patrick Kriescher. "Je suis bien sûr très heureux et je voulais cette victoire. Désolé pour Walhorn mais c’est le football. Il faut du respect pour toutes les équipes de la série et on se devait de jouer le jeu. La fête était déjà belle jeudi, je ne sais pas ce que ça va donner aujourd’hui."

Fidèle à son habitude, il refuse de se mettre en avant et se montre presque gêné quand on lui signale que ce sacre est aussi le fruit de son travail.

"Une reconnaissance? Oui, on peut dire ça. Ce titre est une première pour moi et je suis content que mon travail ait payé. Je suis un entraîneur bavard, non pas en dehors du terrain, mais bien avec mes joueurs. Je veux avoir de bons contacts avec eux et je me fais du souci pour ceux que je dois écarter.C’est plus difficile pour moi de faire ces choix que de faire mon équipe."

Et quand on lui demande ce qui a fait la différence, il pointe plusieurs éléments.

"L’équipe se connaît depuis des années et forme un vrai groupe sur et en dehors du terrain. Ensuite, les arrivées de Cédric et Benoît Laschet ont amené un petit plus. J’avais une équipe qui ne communiquait pas assez sur le terrain et eux sont de véritables guides. Enfin, je me suis rappelé qu’un illustre entraîneur avait pointé la force défensive d’une équipe comme un élément important pour être champion. On a donc misé beaucoup sur le travail défensif en sachant qu’on avait les qualités offensives pour faire la différence."

Le FC Eupen de retour en P1 onze années après l’avoir quittée, les ambitions se veulent, à l’image du coach, modestes.

"On visera tout simplement le maintien, rien de plus. Je pense qu’il ne faut pas être gourmand. Quant au groupe, il ne changera quasi pas."

Et de conclure par un petit mot à l’adresse des Sartois qui ont longtemps rivalisé avec eux: "Je tiens vraiment à féliciter Sart pour sa saison. Eux aussi avaient une très belle équipe."

Vestiaires

Bilan

Meilleure attaque et meilleure défense (65 – 23) de la série, vainqueur des deux premières tranches, le FC Eupen mérite amplement ce titre. Il n’a connu que trois défaites (à Waimes, à Walhorn et contre La Calamine B), et chaque fois sur le même score (2-1).

Première

Si Patrick Kriescher avait connu un sacre comme entraîneur des cadets de Lontzen, ce titre de champion est une première pour lui à la tête d’une équipe séniore. À 58 ans, c’est une reconnaissance pour un entraîneur qui ne laisse rien au hasard.

Temps de jeu

Le joueur le plus utilisé par Patrick Kriescher n’est autre que le portier Adrien Pelzer (2518 min). Suivent ensuite Benoît Laschet (2197 min), Benoît Colle (2059 min) et le capitaine Dean Vanaschen (1933 min). Avec 306 minutes à son actif, c’est le tout jeune Jan Aussems qui en comptabilise le moins.

Félicitations

Beau joueur, le coach de Sart Fortune Modafferi tenait à féliciter les Eupenois: "C’était la meilleure équipe et la plus régulière. Ils méritent amplement leur titre."