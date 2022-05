Mosa Angleur 71 RBC Aubel B 75

RBC AUBEL B: Luparello A. 2, Luparello J. 2, Perin 11, Grégoire 2, Wagemans 5, Blaise 11, Orban 13, Glaude 8, Goemans 6, Leduc 15.

"On a pris deux fois quinze points d’avance avant que l’adversaire revienne sur nous mais on a su garder notre sang-froid pour ne jamais être dépassé" , se réjouit Gauthier Liégeois.

Série B

BC Verviers B 98 RBC 4A Aywaille 56

Évolution du score: 10e: 33-14, 20e: 56-34 (23-20), 30e: 74-46 (18-12), 40e: 98-56 (24-10).

BC VERVIERS B: Casamento M. 2, Reynders 6, Akinbodu 12, Pirard 11, Domken 28, Mahiat B. 16, Calbert 10, Louis 3, Lerho 10.

"Très grosse prestation de l’équipe!" , apprécie Mayron Wilkin, aux commandes du BC Verviers B durant la convalescence de Fred Carton. "Défensivement, nous étions agressifs et justes dans nos placements. De quoi partir en contre-attaque et avoir des paniers faciles. Premier match pour Arthur Louis qui a pu mettre ses premiers points en P2."

BC Sprimont B 74 RABC Ensival B 83

RABC ENSIVAL B: Lejeune 1, Bonny 7, Louis 22, Delporte 2, Mourant 11, Delsemme 2, Buizza 13, Vaes 4, Dessart 15, Dohogne 6.

Entrée en matière complètement ratée des Ensivalois qui laissent les adversaires s’installer dans le match. "Les jeunes Sprimontois connaissent un long moment de belle réussite à distance" , relate Jérémy Delsemme qui voyait ses gars compter 20 points de retard avant une bonne réaction grâce à plus d’intensité et à un changement de défense. "On revient à sept points à la mi-temps pour passer devant dans le troisième acte et ensuite gérer le final."

Atlas Jupille B 91 Henri-Chapelle 109

HENRI-CHAPELLE: Vronen 6, Henkens 6, Delhaes A. 17, Laboureur 2, Lahaye 24, Tandler 8, Lekeu 8, Delhaes A. 11, Remacle 20, Manguette 7.

"Difficile de trouver la motivation pour un match gagné de 60 points à l’aller" , reconnaît le coach Fred Ledain. "Face aux jeunes Liégeois revanchards, nous avons scoré mais pas défendu…"

RBC Pepinster B 94 RBC 4A Aywaille 52

RBC PEPINSTER B: Jennes S. 29, Sanzone 19, Wergifosse 8, Lejeune 6, Masson 4, Jennes J. 10, Thélen 18.

"Pour le dernier à domicile, tout le monde avait à cœur de terminer sur une belle sortie, c’est chose faite avec notre meilleur score offensif comme défensif" , précise Jérôme Jennès.