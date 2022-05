Arbitre: M. El Baraka.

Carte rouge: Massart (83e, directe).

Cartes jaunes: Aritz, Islamovic, Yildiz, Digregorio, Legenvre, Errens, Saviello; Hauteclair, Q. Houart.

Buts: Zougar (0-1 sur pen., 22e), Hubert (1-1, 62e), Bultot (2-1 sur pen., 83e).

LA CALAMINE: Joiris, Yildiz (76e Saviello), Aritz, Seewald, Volont, Islamovic, Legenvre, Hubert, Kudura (93e Gilles), Lufuankenda (88e Errens), Bultot.

FAIMES: L. Houart, Delbrassine, Bonnechere, Mostade, Mailleux, Hauteclair, Pousset, Q. Houart (78e Massart), Eeke, Bauduin, Zougar.

L’après-midi commence sous les meilleurs auspices avec les Faimois qui dressent une haie d’honneur pour accueillir les champions calaminois sur le terrain, avant la rencontre. "Luc Ernes est même venu avec un petit cadeau pour nous féliciter avant le match. La grande classe" commente Alex Digregorio, le T1 des locaux.

Durant le match, c’est un peu moins amical, avec des duels quelque peu musclés mais relativement corrects. On joue la 21e quand l’arbitre accorde un penalty à Faimes alors qu’il n’y a pas de faute et que, visiblement, l’action se déroule hors de la surface. Qu’importe, Anas Zougar ne se fait pas prier et donne l’avantage aux visiteurs en trompant le portier local. 0-1, c’est le score à la pause.

Au retour des vestiaires, les Frontaliers reprennent le jeu à leur compte et la première chaude alerte et à mettre à l’actif de Hubert, dont le lob passe au-dessus du but de Houart (57e). Mais ce n’est que partie remise puisque ce même Hubert est lancé en profondeur sur un superbe service de Volont, dribble le portier de Faimes, puis termine dans le but vide pour faire 1-1 (62e). Les visiteurs ne se laissent pas abattre et Joiris doit s’employer coup sur coup pour détourner deux envois Faimois et garder ses couleurs dans le coup (71e).

On se dirige vers un match nul mais Kelmis pousse et à sept minutes du terme, Massart se prend pour le gardien et arrête le ballon de la main à même la ligne sur une tête de Bultot. Faimes est réduit à dix alors que Bultot se charge de convertir le penalty et donner la victoire à ses couleurs, 2-1.

" Faimes venait pour gagner et ils l’ont montré. Ce n’était pas un scandale qu’ils mènent à la mi-temps, même s’il n’y avait pas penalty. Mes troupes ont bien réagi pour s’imposer méritoirement" analyse Alex Digregorio.

À noter que la fête va pouvoir battre son plein à Kelmis la semaine prochaine: la P2 est sauvée et l’équipe féminine monte en P1.