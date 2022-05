Herve-Battice est champion en P3 ! (+ photos)

Les premières bières ont donc coulé à Hamoir – adversaire avec lequel la troisième mi-temps avait déjà laissé de bons souvenirs à l’aller – avant un retour en car organisé par le club qui avait anticipé les choses. "L’after s’est déroulée dans notre salle avec des événements dont on ne peut parler mais qu’on ne peut voir qu’à Battice…"

Si Herve-Battice a pu officialiser son titre dès ce week-end, c’est aussi grâce à sa victoire (59-58) au buzzer – l’œuvre de Kevin Loupart – la semaine dernière face à Ans. "Le tournant de notre saison n’a pas tardé, ce fut notre défaite au premier match de championnat face à Harimalia" , explique le Michel Derouaux. "Toute l’équipe s’est directement remise en question puis a déroulé au premier tour."

Car la montée était bel et bien l’objectif de ce groupe… "Oui, on ne s’en est jamais vraiment caché. L’équipe a été construite pour ça, c’était donc un soulagement d’y arriver ce samedi à Hamoir."

On envisage à présent d’une saison de transition en P2… "On perdra Jérémy Zegels, Gauthier Meinhold et Julien Beck qui vont rejoindre la P4 du club" , détaille le coach herbager qui poursuivra aux commandes. "Côté entrées, Julien Linotte et Julien Mottard de Blégny viendront nous renforcer."

Les joueurs titrés: Guillaume Breuer, Kevin Loupart, Logan Solot, Elias Bonni, Gauthier Meinhold, Amaury Deltour, Julien Charini, Sébastien Palm, Florian David, Julian Beck, Denis Van Asch, Charles Piret, Adrien Mercenier et Jérémy Zegels.