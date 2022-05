Buts: R. Smets (1-0, 44e), J. Reep (1-1, 60e), K. Lepaon (1-2, 84e), K. Reep (1-3, 88e).

"On a fait tourner le noyau pour cette rencontre. Mes gars étaient très motivés, on a dominé de bout en bout" racontait Cédric Delhougne, le T1 welkenraedtois. "Pour ce match de fin de saison, j’avais convoqué trois jeunes de 16 ans, et ils s’en sont bien sortis, malgré la défaite" soulignait Nicolas Wuidard, le T1 de Herve B.

Hombourg B 2 – Charneux 1

Buts: Dobbelstein (1-0, 62e), Bieleu (2-0, 71e), Bragard (2-1, 83e).

"Un beau match de football face à une équipe de Charneux très fair-play. Notre équipe est très compétitive chaque semaine, malgré de nombreux absents" se réjouissait le mentor hombourgeois Fred Gutkin. "On s’est créé pas mal d’occasions, on aurait pu revendiquer plus aujourd’hui" commentait Michel Lousberg, le tacticien charneutois.

Union Limbourg 5 – Magnée 1

Buts: El Baouche (1-0, 8e), Dadjo (2-0 puis 3-0, 20e et 28e), Sacré (4-0, 30e), El Baouche (5-0, 50e), Chemaou (5-1, 54e).

"Sur un terrain compliqué à jouer (NDLR: la rencontre se jouait sur le terrain B de Baelen) , on a fait preuve de beaucoup d’envie" soulignait Alex Sacré, le joueur-entraineur dolhaintois, auteur du 4e but de son équipe. "Il n’y a pas grand-chose de positif à retirer de ce match. Mes joueurs avaient guindaillé la veille, mes consignes n’ont pas été respectées" pestait Sébastien Poelmans, le T1 de Magnée.

Bolland 4 – Trois-Frontières B 0

Buts: Lamour (1-0, 7e), Masuy (2-0, 27e), Parotte (3-0, 50e), Masuy (4-0, 71e).

"Un match très sérieux de notre part. Grâce à ce résultat positif, on termine la saison invaincu à domicile, chapeau à mes joueurs" racontait Antoine Wilkin, le coach de Bolland. " Un dimanche à oublier. J’espère que la mentalité sera meilleure la semaine prochaine" pestait Benoit Born (T2 de Trois-Frontières B).

SRU Verviers 0 – Franchimont B 0

"C’était un match rugueux et engagé. On a loupé pas mal d’occasions, on aurait mérité les 3 points" expliquait Maxime Chanson, le mentor franchimontois.

"Une très bonne première période de notre part. Il y a eu des occasions des deux côtés, le match nul est logique" selon Cédric Flon, l’entraineur de la SRU Verviers.

Battice B 6 – Lambermont B 0

Buts: Mazys (1-0 puis 2-0, 31e et 40e), Schoonbroodt (3-0, 44e), Fossion (4-0, 55e), Smets (5-0, 60e), Guddye (6-0, 82e).

"Une belle première période de mes joueurs, mais j’en voulais plus encore. En seconde mi-temps, on a accéléré le rythme, le score aurait pu être plus sévère si nous avions été plus précis à la finition" analysait Clément Weber, le coach batticien.

"Ce fut à nouveau compliqué de composer un noyau compétitif pour cette rencontre. Mes gars ont cependant montré de belles choses durant la première demi-heure" dixit Guillaume Delclisard, le mentor lambermontois.

En bref

Dès la fin de la rencontre remportée face à Charneux, les joueurs de Hombourg B se sont précipités sur l’autre terrain, afin de fêter le titre avec l’équipe de P2.

La SRU Verviers remercie ses deux joueurs Johan Talmas et Sullivan Plunus pour leur apport au groupe. Il s’agissait en effet du dernier match de leur carrière.