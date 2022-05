R SPA BC B: Beauve 9, Piron 12, Muller 4, Rossinfosse 27, Grandry 0, Mertens 8, Lamy 16, Mathieu 4.

Privé de Hendrick et Fiawoo, Spa craignait ce déplacement à Hannut, un adversaire qui lutte pour sauver sa peau dans la division. Le début de partie était d’ailleurs largement à l’avantage de locaux très précis.

"Nous n’étions par contre pas encore acclimatés à la salle" , explique Michel Pluys, le coach spadois. "On revient ensuite progressivement dans le match via un Rossinfosse efficace pour atteindre un score de parité à la mi-temps."

Troisième acte plus rythmé pour des Spadois en configuration "small ball" et qui prendront jusqu’à dix unités d’avance avant de voir revenir des locaux dominateurs au rebond. Avant un quatrième quart équilibré et une fin de match où la main de Lamy n’a pas tremblé.

"De quoi nous offrir un sixième succès consécutif" , se réjouit Michel Pluys qui conforte ainsi une quatrième place au général qui ne sera néanmoins pas synonyme de participation aux play-off puisque ceux-ci sont annulés (lire notre édition de samedi). "Bravo à tout le groupe pour son implication et sa solidarité!" , tenait à conclure Michel Pluys qui aurait voulu que ses gars participent à un second tour de compétition en guise de récompense du travail accompli. Il ne leur restera donc que deux déplacements à Tilff B et Welkenraedt pour en finir avec cette compétition.

Collège St-Louis B 101 Dison-Andrimont 71

DISON-ANDRIMONT: Beauve 18, Petit C. 10, Biemar 7, Wirtzfeld 2, Petit M. 5, Maréchal 10, Kpako 19.

Le déplacement en terres liégeoises s’annonçait compliqué pour Dison-Andrimont privé de Gabriel, Closset, Sayeh et Alliance. "Cédric Petit s’alignait avec une côte froissée et Kpako souffrait du dos" , précise Didier Franceschi, le coach visiteur, dont les couleurs résistaient dans le premier quart (25-20). Mais l’écart allait crescendo par la suite, les Disonais étaient menés 57 à 36 à la demi-heure.

"Difficile de rivaliser avec l’armada de St-Louis qui alignait des joueurs de régionale" , remarque Didier Franceschi. "Top prestation de Beauve dans mes rangs."

Dison-Andrimont recevra encore Ougrée (avant-dernier) samedi prochain et tentera de finir sur une bonne note.