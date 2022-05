Dison champion: Dessaucy et Vandebon ne pouvaient pas «rêver meilleure sortie» (vidéo)

"Je suis super-fier du groupe, on a réussi à créer un bon mix de jeunes, de fougue et d’expérience et aujourd’hui nous en sommes récompensés. Ce titre, je le dédie au président, car sans lui le club de Dison ne serait pas là où il est actuellement. Je pense aussi au staff, aux bénévoles, aux supporters, etc. C’est le titre de tout un groupe et je suis super-fier d’avoir été le capitaine de ce que je considère être une famille" , poursuit Quentin Dessaucy, après douze ans passés à Dison et très ému au moment de son remplacement à quelques minutes de la fin de la rencontre.

Dans quelques mois, le défenseur central de bientôt 36 ans défendra les couleurs de Jalhay, actuellement en P3. "Je ne regrette pas mon choix et cela a été la décision la plus difficile à prendre. J’ai pesé le pour et le contre et le foot va continuer pour moi, mais ce sera dans le club qui m’a lancé" , ajoute-t-il.