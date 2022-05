Dison, champion, file en D2: «Nous avons été à la hauteur» (photos)

Parmi les équipes du top de la série tout au long de la saison, Dison a su faire la différence dans la dernière ligne droite, en ne galvaudant pas son avantage de quelques points sur le deuxième, Rochefort. "Malgré le gain de la première tranche, les garçons ne se sont pas écroulés, ils ont gardé le niveau et de la régularité ainsi que du sérieux dans le travail. Plusieurs joueurs sont aussi montés en puissance dans ce deuxième tour pour compenser ceux qui rentraient un peu dans le rang. Sans oublier les fidèles soldats, réguliers, qui sont là du début à la fin. Certains ont un peu flambé, dans le bon sens, au premier tour puis d’autres au second. Tout cela nous a permis d’avoir une régularité dans les résultats" , analyse le coach au regard de la belle saison écoulée.

«On sait vers où on va»

Au terme des trente matches de la série, Dison affiche un bilan comptable sans discussion: 19 victoires, meilleure attaque (69 buts) et troisième défense (35 buts). "On savait qu’on avait du potentiel, même si l’équipe paraissait vieillissante sur papier. Mais ils ont été exceptionnels et je savais avec qui je partais à la guerre" , souligne Jean-Sébastien Legros. "Je pense que Dison est un beau champion, méritant" , complète-t-il, lui qui fête déjà sa deuxième montée à la tête de l’équipe dans sa très jeune carrière d’entraîneur. "Je me doute que j’aurai des moments plus difficiles dans mon parcours. C’est pour cela qu’il faut profiter de ces moments-ci, car ce n’est pas tous les jours qu’on fête un titre en nationale." Avant de penser à la D2 Amateur, mais pas tout de suite… "Chaque chose en son temps. On sait vers où on va mais on fera ça dans l’ordre, calmement et intelligemment, comme on a toujours fonctionné depuis que je suis à Dison" , conclut le coach des champions disonais.

Vestiaires

Godard

Blessé, l’offensif Arnaud Godard n’a pas pu jouer les deux derniers matches avec son équipe. Et alors qu’il avait annoncé sa fin de carrière au terme de cette saison, il pourrait finalement rempiler au Stade Disonais pour la saison prochaine en D2 Amateurs, a-t-il annoncé ce dimanche. Il se donne encore quelques jours de réflexion.

Winandts

Il avait annoncé son prochain départ de Dison voici plusieurs mois, mais pas encore sa future destination. Comme pressenti, le défenseur Arnaud Winandts rejoindra bien Battice (P2C) où coachera l’ancien Disonais Benjamin Maréchal.

Said

Incertain suite à une douleur au genou, Hicham Said n’a finalement pas pu tenir sa place sur la pelouse, contre Gouvy.Mais il a bien entendu assisté au sacre depuis les tribunes.

Jeunes

Les jeunes du club ont formé une haie d’honneur à l’entrée des joueurs disonais sur la pelouse du Val Fassotte. Ils ont ensuite donné de la voix pour soutenir l’équipe première.