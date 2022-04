Arbitre: M. El Aayachi.

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Arend, Gilis, Restiglian, Boreio, Thelen, Cornet, Raskin, Karatas, Piette, Michel, Van Melsen + 3 à désigner.

Absents: Viqueray et Calisgan (blessure), Chandelle (suspendu).

Une rencontre sans enjeu pour Ster face à Beaufays sur la sellette.

"C’est compliqué niveau effectif, je joue avec ce que j’ai en temps et en heure. Même si mon noyau s’affaiblit, je reste compétitif et hors de question de faire des cadeaux aux adversaires. S’il y a bien une chose que je veux soigner, c’est le respect des autres. Nous rencontrons deux descendants et je ne ferai aucune faveur. Nous avons vécu une saison compliquée par rapport au noyau et ça ne sera plus le cas la saison prochaine. Nous ne voulons plus démarrer trop court en effectif" , explique le coach sterlain Vincent Heins à propos du rendez-vous de ce dimanche.