SART B: Ramet, Evrard, Louis, A. Bruyère, Jacquemin, Stolsem, Lejeune, Pirnay, Deldime, Sarlet, M. Bruyère, Dalkenne, Bourguignon, Herman, Custine (?). Méant ou Nondonfaz (U21) compléteront le noyau.

Absents: Sedici, Counotte, Heindichs (blessés).Custinne est incertain.

MALMUNDARIA B: N. Leufgen, Dewalque, Steffens, T. Leufgen, Kopp, Heindrichs, Akar, Philippin, Schoonbroodt, Antoine, A. Antonello, M. Antonello, Thomas, Heinen.

Le noyau sera complété par deux joueurs U17.

Absents: Nélis, Lejoly et Heinen (blessés). François Krings retourne en P1.

Sart B va-t-il fêter son titre dimanche contre Malmundaria B? Tout le monde y croit dur comme fer du côté sartois. Mais attention à cette équipe de Malmedy B qui a juré de jouer son rôle d’arbitre jusqu’au bout.

"Vous avez fait de ce match l’affiche pour rien, ils ne seront pas champions ce dimanche, lance en boutade le coach des Malmediens, Nicolas Léonard. Plus sérieusement, on a joué notre chance à fond contre Chevron et Bellevaux et on fera pareil contre les Sartois. Cela reste la plus belle équipe de la série grâce au travail formidable qu’Éric a entamé il y a trois ou quatre ans, mais je ne vais pas leur dérouler le tapis rouge."

Contrairement aux autres matchs contre les ténors, cette fois, les Dragons ne seront pas renforcés par des joueurs de la P1. "Il y a beaucoup de blessés et de suspendus au sein de l’équipe A mais j’ai confiance en mes jeunes qui vont tout donner."

Voilà le coach de Sart B Éric Van Renterghem et ses gars prévenus. "Malmedy B possède une jeune équipe très dynamique, mais je suis assez confiant sur ce match, souligne le coach de Sart B. On a vécu notre meilleure semaine à l’entraînement avec 21 joueurs présents. Ils étaient tous sereins, avec beaucoup d’envie et je n’ai senti aucune pression. Tout le monde veut aller chercher ce titre."

Fête ou pas?

Pour être sacrés, les Sartois doivent l’emporter mais cela ne suffira pas. Il faudrait qu’en même temps Bellevaux soit accroché par Eupen B. "On n’a pas entièrement notre sort entre nos mains mais on doit d’abord faire notre travail, insiste le coach. Bellevaux – Eupen B, ce sera un match entre deux très belles équipes. Les premiers jouent le titre, les deuxièmes sont en tête de la troisième tranche. Ce sera très indécis comme match", prédit Éric Van Renterghem qui assure n’avoir rien préparé pour fêter un éventuel titre. Personnellement, je me concentre sur le match. Mais je crois que le président a pris les devants." Histoire de ne pas être pris au dépourvu, au cas où…