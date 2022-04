WEYWERTZ: Vilz, De Vuyst, Gross, Thomas, Ra. Boemer, Evens, Reuter, Gladieux, Rauw, Mar. Heinen, Bungart, Y.Dederichs, M.Dederichs, Max. Heinen, Ro. Boemer, Dardenne, Jacobs, Sow, Wehr.

Absent: aucun.

Alors que tout le monde pensait que la défaite à l’aller face à Pontisse avait été un accident de parcours, Weywertz a réitéré l’histoire au retour en faisant encore pire. Les Germanophones ont mené 0-2 chez les onze rescapés herstaliens, avant de se faire reprendre en fin de partie. Résultat des courses: cinq points précieux dilapidés, face au dernier de classe, qui risquent de coûter très cher au décompte final. "On a répété les mêmes erreurs qu’à l’aller" , note le mentor wévercéen Benjamin De Vuyst. "En prenant la rencontre par-dessus la jambe et en n’évoluant pas en équipe, on s’expose à de telles prestations. Même si cela n’a pas tourné pour nous avec deux poteaux et une latte, mais il ne faut pas oublier que pour le même prix, ils mettent le 3-2 sur la fin. Et quand on se rappelle le nombre de matches où on a dilapidé en fin de rencontre…"

Comme d’autres équipes, il est clair que les Jaune et Noir ont gaspillé cette saison. Mais ce qui est d’autant plus flagrant, c’est que face aux équipes de la deuxième moitié de tableau, ils sont en difficulté.

« Rien ne serait perdu si…»

"Contre les équipes du haut de classement, on arrive à mieux organiser notre bloc équipe tandis que face aux moins bien classés, nous manquons de constance. À nous de prendre quelque chose à Fize, face à une très bonne équipe. Et selon nos calculs, même en cas de défaite de notre part conjuguée à un succès de Beaufays contre Ster, rien ne serait perdu avant le dernier match contre les Belfagétains, histoire de s’ôter un peu de pression. Il faudrait les battre le dernier match et on pourrait alors être à égalité de points et de victoires avec eux et devoir jouer un test-match."

En attendant ce scénario, c’est au grand complet que le KFC se rendra chez des Fizois déforcés (Rovny, Damsin, Vandervost et Boumedienne seront absents, sans compter les incertains Mignon et Wagemans).