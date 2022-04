Arbitre: M. El Baraka.

LA CALAMINE: Legenvre, Islamovic, Seewald, Joiris, Yildiz, Bultot, Remacle, Lufuankenda, Volont, Aritz, Kudura, Hubert, Digregorio, Saviello, Cloth (U17).

Absents: Aksu, Hagelstein, Kamalandua, Krhlanko (P2), Gerrekens (genou), Hossay (suspendu 1/1).

Après avoir assis leur domination sur la série durant cet exercice, La Calamine a dignement fêté son titre dimanche dernier, à Sprimont B. Après un entraînement de mardi plus relax, les néochampions se sont remis au travail jeudi pour la réception de Faimes. "On ne veut pas terminer le championnat en roue libre. On doit se remettre en question pour montrer qu’on est fort psychologiquement. Nous voulons gagner tous les matchs, même contre Faimes qui est en super forme. Le titre n’a pas changé notre mentalité de gagnant" prévient Alex Digregorio le T1 des Frontaliers. Le tapis rouge ne sera donc pas déroulé au stade Prince Philippe pour la venue de Faimes et Luc Ernes, candidat au tour final.