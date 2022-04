"Le comité m’avait donné le feu vert et les joueurs ont voulu que le club s’inscrive aux play-off" , explique le coach spadois. "C’est finalement une juste récompense pour un groupe qui a bien travaillé tout au long de la saison. Et si ces play-off sont organisés (NDLR: il faut quatre inscrits en plus du montant), nous les jouerons à fond. Le club est prêt à assumer une montée, c’est d’ailleurs un objectif à moyen terme."

Actuellement, outre Spa, Alleur et l’Union Liège sont inscrits en play-off.

Autre nouvelle officialisée par le T1 Spadois, le retour au club de François Huby après une saison sous les couleurs de St-Trond. "Il est dans la même tranche d’âge que les joueurs actuels et se fondra aisément dans un groupe qu’il connaît."