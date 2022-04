Ce dimanche 1er mai, Maurine Sintzen vivra un moment intense, le long du RAVeL L45, au pied des collines du sud de la ville de Malmedy. À partir de 13h, elle participera à un championnat de Belgique Elite au terme duquel elle entend bien monter sur la plus haute marche du podium.

Déjà titrée à cinq reprises au niveau national, chez les jeunes ( "Je ne suis pas blasée" , soutient-elle), la citoyenne de Reculémont âgée de 19 ans pourrait, pour la première fois, sabrer le champagne au plus haut niveau. Jusqu’ici, l’Aqualienne Perrine Devahive avait pour habitude de revêtir la tunique tricolore . Enceinte de plusieurs mois, cette dernière ne s’alignera évidemment pas sur l’épreuve du Malmedy Trial Bike (MTB). Or, "l’année dernière, j’ai terminé deuxième au championnat de Belgique… derrière elle" , souligne notre interlocutrice, qui roule en Elite depuis 2019.

10heures par semaine sur ces pierres

De quoi alimenter son rêve, d’autant plus que la concurrence est maigre au nord du pays.

"Il y a clairement moyen d’avoir ce titre. C’est un objectif, à la maison. Je connais parfaitement les pierres, car je suis dessus dix heures par semaine. C’est un avantage… et en même temps, j’ai peur de les prendre trop à la légère et de me rater." La disposition des obstacles a été quelque peu modifiée pour le National, mais pas dans de grandes mesures. "Je n’ai pas vraiment réessayé depuis. Comme ça, ce sera plus équitable (rires) !"

Abou Dabi en novembre?

L’autre grand souhait de Maurine Sintzen en 2022 est de s’envoler à destination d’Abou Dabi (Émirats arabes unis) en novembre, à l’occasion du championnat du monde.

"Mais je ne suis pas sûre de pouvoir y aller: la fédération belge ne sait pas encore si elle enverra quelqu’un. Car les places deviennent chères parmi les dames, en Europe. J’attends des nouvelles. Enfin, si je suis championne, j’imagine que c’est moi qui serais sélectionnée au cas où…"

Infos pratiques

Horaires: U7, U9, U11, Filles entre 10h et 12h, U13, U15, U17 et Men/Women Elite entre 13h-15h30.

Adresse: Route de Falise, 4960 Malmedy.

Entrée gratuite.