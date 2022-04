Arbitre: M. Soors.

RFC LIÈGE: Debaty, Herman, Bustin, Lambot, Nyssen, Van den Ackerveken, Reuten, Köse, Prudhomme, Bruggeman, Mouhli, Mouchamps, Lallemand, Perbet, Cavelier, Ronvaux, Besson.

Absents: D’Ostilio et Rodes sont suspendus.

L’heure de vérité a sonné. Pour le RFC Liège comme pour ses cinq rivaux dans la course aux play-offs. Les joueurs de Gaëtan Englebert connaissent leur mission, une semaine après avoir loupé le coche à Maasmechelen.

Les Liégeois ont d’abord évacué la frustration ramenée du Limbourg en première partie de semaine, avant de se concentrer pleinement sur la venue de l’Olympic à Rocourt.

"La défaite au Patro était une grosse déception , admet Benjamin Lambot. Heureusement, nous gardons notre sort en main."

La certitude, c’est qu’un second faux pas d’affilée est interdit. S’ils ont coincé sérieusement en déplacement tout au long du second tour, les Liégeois devront impérativement se montrer à la hauteur de l’enjeu dans leur fief et devant leurs supporters. "Chaque fois que nous étions dos au mur, nous avons répondu présent, fait remarquer le défenseur central du RFCL. Nous étions dans le doute il y a un mois et nous avons enchaîné par un 9 sur 9. Tout le monde va prendre conscience de l’enjeu et l’équipe transformera ça positivement sur le terrain."