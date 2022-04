FC EUPEN: Benlahbib, Bricteux, Colle, Cormann, Dreessen, Fumagalli, Krafft, B. et C. Laschet, Meyer, Neumann, Nsumbo, Ordonez, Palm, Pelzer, Rozein, Tonkovic, Vanaschen, Vroomen.

Absents: Mennicken (blessé), Aussems (études), Bonni et Weinberg (voyage), Meyer, Ordonez, C. et B. Laschet (incertains).

WALHORN: Meyer, Rbib, Ohn, Jacquemotte, Langhoor, Meessen, Willems, Musovic, Lejeune, Kambembo, Asanaj, Miessen, Neumann, Willems

Absents: Fischer et Wieder (non disponibles), Bastin (suspendu), Herzhoff (travail), Meys (blessé).

Depuis ce jeudi et la défaite de Sart aux Hautes Fagnes (2-0), le FC Eupen est officiellement champion. Si les Eupenois ont déjà fait la fête après leur entraînement, ils comptent mettre à profit le derby de ce dimanche pour la poursuivre avec leurs supporters.

"La fête est toujours plus belle quand on gagne donc on va tout faire pour l’emporter" , prévient le T1 eupenois Patrick Kriescher.

"À l’annonce du résultat de Sart, on a fêté pas mal dans le vestiaire avant de monter dans la buvette et de poursuivre avec la P4 qui s’est qualifiée en coupe contre Ans-Montegnée. Quant au match contre Walhorn, on va l’aborder sérieusement et j’alignerai une équipe compétitive. Sacha (Kauth) (NDLR: l’entraîneur de Walhorn) et moi sommes collègues et nous nous apprécions. Mais ce n’est pas pour ça qu’on va se faire des cadeaux. Nous sommes certes champions mais on se doit de jouer sérieusement jusqu’au bout, par respect pour nous et pour les autres équipes. Et puis, Walhorn nous a battus au match aller et on ne veut pas l’être une deuxième fois."

Si la descente n’est pas encore mathématiquement acquise, les Walhornois ont un pied et quatre orteils en P3. Malgré tout, ils n’entendent pas bâcler leur fin de saison.

"Comme la semaine passée à Honsfeld (victoire 1-4), on va se déplacer au FC Eupen sans stress et en restant positif", explique le coach laitier Sacha Kauth. "On a été constant et on a affiché un excellent état d’esprit. J’aurais par contre préféré qu’Eupen ne soit pas encore champion car ils auraient alors joué avec le stress. Quant au maintien, il y a beaucoup trop de si pour encore espérer. On a laissé passer trop de chances et il est à présent trop tard."