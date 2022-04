RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Krauth, Thonus, Niro, Stoffels, Kupper, Koonen, Najdawi, Akdim (?), Dohogne, Klauser, Lauffs, Stochkov, Mangaya, Pirnay, Bong, Diané

Absents: F.Offerman et Collubry sont blessés, Evertz est suspendu.

Vainqueurs de leurs deux dernières rencontres face à Jodoigne et Mormont, les Jaune et Noir deRaeren-Eynatten utiliseront ce dernier match de championnat à Oppagne comme la préparation ultime en vue du tour final.

"Nous sommes désormais certains de notre troisième place (un mini-objectif) vu que nous avons deux victoires de plus que Sprimont" , rappelle le T1 raerenois Jonathan Negrin.

"Nous allons cependant jouer notre rôle d’arbitre à fond, avec un certain niveau d’intensité. On reviendra d’ailleurs à une composition d’équipe plus classique, en essayant de donner encore plus de temps de jeu à Lauffs (qui pourrait débuter) et si possible également à Pirnay qui le mérite. La suspension d’Evertz est d’ailleurs dommageable dans cette optique d’équipe-type. Après, ce n’est pas pour cela que l’on fera un cadeau à l’une ou à l’autre équipe. Oppagne devra y arriver par lui-même s’il veut se maintenir et on ne donnera a contrario aucun coup de main spécifique aux équipes liégeoises (Aywaille et Huy), qui ne nous ont jamais aidés non plus. Le but est juste d’avoir tout le monde à niveau pour la semaine prochaine."

Tour final: tirage au sort lundi

Les places au sein du onze de base de l’entraîneur Jonathan Negrin vont valoir cher, il y aura à n’en pas douter de l’intensité durant les sessions d’entraînement à venir, avec les risques et périls du métier. À propos du tour final, il faut mentionner que le tirage au sort aura lieu lundi.

« On y fait un mélange des 4 qualifiés par série, on est donc à huit dans le pot, ce qui engendre que l’on pourrait rejouer quelqu’un de notre série que l’on connaît déjà et surtout jouer à l’extérieur malgré notre troisième rang » détaille Jonathan Negrin.