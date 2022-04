Absent à Aubel B: aucun.

Les Hombourgeois sont en tête de cette P2B à deux journées de la fin, avec un point d’avance sur Warsage (2e) et deux points d’avance sur Tilff. Pour que les hommes du gardien-entraîneur Xavier Stassen remportent les lauriers dimanche, il faut que ceux-ci l’emportent dans le derby face à Aubel B et que, dans le même temps, Warsage et Tilff soient défaits respectivement à Olne et à Trooz.

"Je vais vous couper tout de suite, lance d’emblée le gardien-entraîneur hombourgeois Xavier Stassen. Je suis convaincu que Warsage et Tilff vont s’imposer." Il faut dire que les Aubelois auront à cœur de faire plaisir à leur futur président, Michel Remacle, actuellement coach de… Warsage! "Je sais que l’on ne doit compter que sur nous-même. On ne recevra aucun cadeau. On ne regardera que notre assiette, et non celle des autres. Après notre gros succès 3-0 face à Ster en coupe, nous nous sommes dit dans le vestiaire que nous savons ce qu’il nous reste à faire. Il faut faire un six sur six, et nous aurons vraiment écrit l’histoire du club!"

La situation particulière de Michel Remacle

Dans le camp aubelois, les joueurs n’ont pas encore assuré leur maintien. À deux rencontres de la fin, les jeunes aubelois comptent quatre points d’avance sur le barragiste, Oupeye. Un partage assurerait une saison supplémentaire en P2. "En effet, avec un point sur les deux dernières joutes nous serions sauvés. Ce ne sera pas simple, car Hombourg est en pleine bourre. Le fait que Michel Remacle soit le coach de Warsage et le futur président d’Aubel ne changera rien pour moi. Tout simplement parce que la moitié de mes gamins ne savent pas qui est Michel Remacle. Ils savent que cela a été l’entraîneur d’Aubel en P1, mais sans plus. On va jouer notre jeu, et essayer de créer l’exploit. Parce que si on est battu, tout le monde dira que c’est logique. Cependant cela reste un derby avec plein d’anciens aubelois dans le camp hombourgeois, comme Thomas "Sushi" Beckers, Antoine Baltus, François Dorthu…" , souligne le joueur-entraîneur d’Aubel B David Malta.