Gino Fortuna avant Welkenraedt - Étoile Jupille : « Pas les vacances ! »

"J’ai pourtant un peu l’impression que certains pensent que ce sont déjà les vacances et qu’ils ne se rendent pas compte des enjeux" , regrette amèrement Gino Fortuna, le coach welkenraedtois qui n’aura cessé d’avoir des absences au cours de cette saison pour le moins difficile.

"Résultat, on s’entraîne à cinq et on ne sait rien travailler correctement!"

Pourtant les Noirs - qui devront encore prendre des points lors de ces trois dernières rencontres pour espérer se maintenir - abattront une carte importante ce samedi à domicile et face à Jupille (10 victoires), encore un match à six points, en sachant qu’ils se déplaceront ensuite chez le leader (Alleur) avant de finir avec un derby face à Spa.

Mond et Lejeune absents

Pour le premier de ces trois matchs capitaux, Welkenraedt sera privé de Mond (travail) et Lejeune (blessé).

"Oui, j’aurai encore des absents mais au final, on fait des meilleurs matchs quand on est peu donc on verra!" , conclut Gino Fortuna. "La pression… inconsciemment oui on en a, c’est logique. Mais il reste trois matchs et on doit encore prendre des points. Donc on ne doit pas commencer à douter ou à trop réfléchir. Juste faire le job peu importe le noyau disponible et la manière dont on y arrive…"