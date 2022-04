Absents à Melen: Bémelmans et Lonneux (suspendus), Gilles et Bougnet (en P3)

Pour leur dernière sortie à domicile en championnat, les Elsautois voudront offrir une nouvelle victoire à leurs supporters, face à Melen.

"Nous voulons évidemment rester dans les trois premiers pour recevoir au tour final, ce serait une manière de rendre au club et à ses bénévoles tout ce qu’ils font pour nous, confirme Boris Dome, le T1 de l’Étoile. Il nous faut encore un point mais nous n’allons pas trop calculer. Nous aborderons le prochain match avec sérieux car c’est la meilleure manière de préparer la suite. Il y aura un peu de rotation dans l’équipe, il faut penser aux blessés, à la P3 qui joue un match important et au match de Coupe de jeudi prochain. On va jouer trois fois en une semaine avant d’enchaîner avec le tour final, il est important de garder tout le monde concerné."

Sixième avec 46 points, Melen fait partie des équipes qui se battent pour terminer dans le top 5 et ne peut rentrer bredouille d’Elsaute sans quoi le dernier match pourrait ne plus compter que pour du beurre.

Melen doit «aider» son équipe B

"Depuis que nous avons assuré notre continuité en P1, le sauvetage de l’équipe B (NDLR: 10een P3B et qui affronte l’avant-dernier Soumagne dans le derby ce dimanche) est devenu la priorité, on ira donc à Elsaute sans certains éléments, explique Pascal Collin, le coach de la RAMM. Malgré cela, nous allons jouer une finale, comme c’est le cas depuis quelques semaines. Nous nous déplacerons avec un esprit conquérant, on sait ce qu’il convient de faire pour avoir un dernier match à enjeu face à La Calamine lors de la 30e journée. À l’aller, nous avions perdu 1-4 mais nous étions en plein dans notre mauvaise période. Ce dimanche, nous allons montrer un autre visage car nous sommes dans une spirale très différente."