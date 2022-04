Arbitre: M. Delaye.

DISON: Rico-Garcia, Courail, Dessaucy, Winandts, Vandebon?, Demarteau, Teruel, Meunier, Legros, Said?, Clerbois, Habran, Reuter, Orban, Leers, Merola, La Delfa, Salihi, Ustun, Manchigov.

Absents: Godard et Ernens (blessés). Said (genou) et Vandebon (contracture) sont incertains.

La donne est simple pour les Disonais, plus près que jamais du titre. Ce dimanche contre Gouvy, même plus besoin de jeter un œil au résultat de Rochefort – Onhaye. Si les troupes de Jean-Sébastien Legros prennent au moins un point contre la lanterne rouge, le titre sera enfin dans la poche. Avec actuellement trois unités d’avance sur les Namurois, Dison a son sort entre les mains avant d’aborder cette ultime journée de championnat.

Mais attention, le coach des probables futurs champions redoute le match piège par excellence. "Nous sommes effectivement en bonne position, mais il faudra cadrer… et marquer" , souligne-t-il à juste titre. Mais objectivement, face à une formation qui occupe la dernière place avec la deuxième plus mauvaise défense de la série et qui reste sur un lourd revers (1-7) contre Richelle, on ne voit pas très bien ce qui pourrait contrarier les Disonais. "Justement, c’est souvent dans ces cas-là que c’est plus compliqué. Ce sera à nous de bien manœuvrer et d’afficher le même état d’esprit, avec la même efficacité, pour vaincre" , poursuit-il.

«Un peu d’excitation dans le groupe»

Vous l’aurez compris, ni euphorie, ni excès de confiance dans les rangs disonais. "Je ressens un peu d’excitation dans le groupe, mais nous nous sommes entraînés normalement. On prépare ce rendez-vous comme un autre" , indique Jean-Sébastien Legros, rappelant au passage que Gouvy l’avait emporté au match aller. "On avait eu une kyrielle d’occasions et même raté un penalty. Un scénario qu’on a vécu plusieurs fois cette saison, dont aussi à Aywaille." Exact. Mais cette période un peu plus compliquée des Disonais est désormais loin derrière eux.

Dans une excellente dynamique pour cette dernière ligne droite, Dison n’a "plus qu’à" achever le travail entamé. Cerise sur le gâteau: devant ses supporters, au Val Fassotte. "Je pense qu’il y aura du monde" , espère l’entraîneur, proche de fêter, déjà, une deuxième montée depuis son arrivée à Dison en 2019.

Pour rappel, un ticket boisson sera offert pour chaque entrée payante dimanche au Val Fassotte.