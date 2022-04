"Notre objectif était de reconstruire l’équipe autour de très jeunes joueurs (nés entre 2011 et 2005)" détaille Olivier Genis, joueur-entraîneur de l’équipe. "On visait la saison 2022-2023, car on fêtera les 40 ans du club mais on ne pensait pas y arriver si vite.Nous sommes champions avec à peine trois défaites" ajoute encore notre interlocuteur, ravi d’ainsi boucler la boucle. "À 45 ans, j’ai pu jouer aux côtés de mes fils Théo et Dorian ainsi que de mon frère Raphaël et être sacré champion!"

Le capitaine Olivier Genis va donc arrêter de jouer pour se consacrer au coaching, aux côtés de Dany Magrin. "On compte aussi sur nos éléments d’expérience pour encadrer le groupe en P2.Je suis certain qu’on y fera bonne figure."

C’est tout le mal qu’on souhaite à ce matricule lancé au siècle dernier par les douaniers du "Zoll-Eupen-Eynatten-Douane", d’où l’acronyme Zeed.

Les champions 2021-2022 de P3C sur la photo, en haut (de gauche à droite): Antoine Schmitz, Robin Eussen, Maxime Pelzer, Pierre Dirix, Fabian Klenkenberg, Dejan Botic, Frederic Palotai.Au milieu: Dany Magrin, Cyril Valle Prado, Théo Genis, Yannick Krafft, Dorian Genis, Cyrian Piette, Olivier Beckers, Raphaël Genis. En bas: Olivier Genis, Grégory Quodbach, Mike Dessart, Avermaete Samuel et Jean-Luc Avermaete.

Absents: Éric Locht, Raymond Schreurs, Raymond et Jérémy Gustin.