Arbitre: M. Koç

Cartes jaunes: Zanzen, N. Henon, Sarpong, Hendrick, Vronen; Collard-Bovy

Buts: Dethier (1-0, 14e), Hendrick (2-0, 43e)

HAUTES FAGNES: Philippart, Hurdebise (90+3e Spoden), Zanzen, N. Henon, Piette, Meyer, Hendrick (90+5e Hendrick), Sarpong, Dohogne (58e Vronen), Dethier (68e S. Henon), Mollers (83e Rosen)

SART: Speder, Gauthy (58e Louras), Dohogne, Siffert, Depresseux (58e Gillet), Collard-Bovy, Robin Custinne, Heindrichs (35e Flagothier), G. Custinne, Evrard, Cuypers

Victorieux ce mercredi à Honsfeld (1-2), le FC Eupen avait besoin d’un faux pas de Sart pour fêter le titre de champion.

Sart a pourtant pris le match aux Hautes Fagnes à son compte ce jeudi soir. Mais ce sont les Fagnards qui trouvent l’ouverture par Dethier (1-0).

Les Sartois se heurtent alors au bloc local et jouent même de malchance quand, à la 30e, Robin Custinne voit son coup franc s’écraser sur la latte. Juste avant la pause, Hendrick a plus de chance dans sa tentative et double la mise (2-0).

De retour des vestiaires, Sart tente de mettre la pression mais les occasions réelles se font rares. Le score ne change plus et les Hautes Fagnes empochent trois points qui les replacent dans la colonne de gauche. Quant au titre, il est à présent joué: le FC Eupen est champion.

"Nous avons fait un match plein et tous les joueurs ont répondu présents" , se félicite le T1 de la RAHF. " Ce qui a fait la différence? Nous avons été plus concrets et nous avons bien défendu. Nous allons à présent essayer d’aller chercher la 3e tranche mais sans nous mettre la pression."

Du côté de Sart , la déception est bien évidemment très grande et il va falloir trouver les ressources nécessaires pour entamer le tour final.

"Notre adversaire a en effet été plus concret" , note son homologue Fortune Modafferi.

"Pour le moment, le ballon ne roule pas pour nous et j’ai l’impression que le ressort est cassé depuis la défaite à Stavelot. Il va falloir se remobiliser car on a des échéances qui approchent. Il y aura d’abord la coupe puis le tour final. On va devoir trouver les bons mots pour relancer la mécanique"

D’ores et déjà champion de P2C, le FC Eupen fêtera ça ce dimanche à l’occasion du derby contre Walhorn. Victoire ou pas, les champions seront de toute façon dignement fêtés.