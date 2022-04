Buts: L. Minet (1-0, 80ee), Joao (2-0, 85e).

Bullange se devait de l’emporter pour réintégrer le top 5 et se relancer pour une place pour le tour final. Mais face à une équipe spadoise qui ne veut faire de cadeaux à personne, les gars de Raphaël Lognoul n’ont rien pu faire. "On a trop raté en première mi-temps et quand tu rates autant d’occasions, tu n’as rien à revendiquer" , reconnaît le coach des germanophones. Son compère de Spa, Jack Depréitère félicitait ses joueurs "pour la mentalité affichée".

Honsfeld B 2 – Faymonville B 2

Buts: P. Thelen csc (0-1, 40e), J. Pirard (0-2, 46e), G. Reiners sur pen. (1-2, 60e), Y. Grün (2-2, 85e).

Faymonville B a mené par 0-2 et a failli arracher sa 3e victoire de la saison. "Chaque équipe a eu sa mi-temps et le nul est logique, estime le mentor de Honsfeld, Reimond Heiners. Le fait de jouer contre le dernier a sans doute joué dans la tête de mes joueurs qui ont cru que ce serait facile." Le coach de Faymonville B, Frédéric Mathar, regrette que son équipe soit passé "à côté d’une bonne affaire."