Buts: Lange (0-1, 18e), Marino sur pen. (0-2, 38e), Lange (0-3, 42e), Anounou (0-4, 71e)

"Au vu de la dynamique du match, je pense qu’il n’y a pas de discussion à avoir" commente le technicien de l’Espoir Minerois B Francesco Dell’Aquila dont l’équipe n’est désormais plus qu’à un match (contre Soiron dimanche) de s’offrir une finale pour le titre sur le terrain de Chênée.

Dans le chef du coach pepin Mathieu Klassen, on s’estime "content de n’en avoir pris que 4. Nous avons vraiment très mal joué. "

À noter que c’est le portier de la P2 de Minerois Thomas Debante qui gardait les cages ce jeudi soir. "Nous faisons face à une vraie hécatombe à ce poste puisque mon gardien, le second gardien de la P2 et celui de la réserve sont tous blessés. On doit encore en discuter mais comme la P2 finira 4e quoi qu’il arrive, Debante pourrait finir le championnat avec nous" détaille Dell’Aquila.

Trooz B 2 – Cornesse B 3

Buts: Demal (0-1, 2e), Wydooghe (0-2, 30e), NC (2-1, 40e), Sintzen (1-3, 51e) NC sur pen. (2-3, 87e)

Dans le bas du tableau, Cornesse B a empoché trois points sur la pelouse de Trooz B. "Notre victoire est méritée même si on s’est fait peur inutilement en fin de partie" résume le T1 cornésien Raphaël Van Acker.