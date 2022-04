Buts: Hick (1-0, 40e), Duthoo (2-0, 74e), Dorthu (3-0, 90e).

Le leader de la P2B Hombourg accueillait le huitième de la P1 Ster-Francorchamps ce jeudi 28 avril en quart de finale de la Coupe de province (P1-P2). C’est pourtant sans complexe que les hommes du gardien-entraîneur Xavier Stassen abordent ce match.Ils ouvrent d’abord le score via Bertrand Hick à la 40e minute. Les Hombourgeois contiennent les Sterlains qui poussent en deuxième période.Mais ce sont les Frontaliers qui vont doubler la mise via le milieu créatif Tom Duthoo à un quart d’heure de la fin (2-0). Le défenseur central François Dorthu enfonce le clou avec le 3-0 à la 90e.Un troisième but qui qualifie les Orange et Bleu pour les demi-finales de la coupe de la province. "C’est incroyable! J’avais demandé de jouer sans se blesser et on l’emporte 3-0 et je n’ai pas de blessé" , se réjouit le gardien-entraîneur hombourgeois Xavier Stassen.

Dans le camp de Ster-Francorchamps, c’est la déception qui prédomine. "On savait comment cela allait se passer. Nous avons joué nonante minutes dans le camp de Hombourg sans marquer. Ils sortent trois fois et marquent les trois fois. Encore deux matchs et un entrainement et la saison sera finie" , soupire le T2 Sterlain Marcin Gdowski.