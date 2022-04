Buts: Masset (0-1, 43e), Boulton (1-1, 65e)

Face à un bloc bas, Aubel connaît une première période compliquée dans son stade Jean-Marie Doome, ce jeudi, en quart de finale de Coupe de province face à Malmundaria.

Les occasions sont rares, on en compte une véritable pour les Aubelois tandis que les Dragons font mouche peu avant la pause via José Masset.

"Malmedy misait surtout sur les contres et la vitesse de ses trois offensifs, confirme Tony Niro, le T1 aubelois. Les montées de Boulton, Colling et Binot nous ont apporté plus de dynamisme, nous avons égalisé puis chaque équipe a eu ses occasions pour arracher la victoire. La séance des tirs au but nous a été favorable, je retiendrai la belle réaction et la mentalité de l’équipe car ce n’était pas une grande prestation."

Malmedy loupe le 1-2

"Nous avions 6 ou 7 absents importants, dont Robin Denis qui s’était déconvoqué sur le tard car il était malade, expliquait Selatine Deniz, le coach de Malmundaria. Malgré cela, nous avons formé un bon bloc et nous sommes bien ressortis comme sur le but de Masset en fin de 1re mi-temps. Après la pause, Aubel avait plus de possession mais Masset et Gollac ont eu le ballon du 1-2 au bout du pied sans pouvoir conclure. C’était un signe, nous sommes allés aux tirs au but et nous avons perdu à la loterie. C’est une déception, la coupe était logiquement devenue notre dernier objectif. Je suis surtout déçu pour mes joueurs qui se sont bien battus."