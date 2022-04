Ayant déménagé son siège social à Aubel, le VC Ardennes roulera à domicile sur cette course remportée en 2019 par son sociétaire Noah Detalle . De quoi motiver des troupes qui envisagent d’aller chercher "de beaux petits résultats" , comme le souligne le Charneutois Vincent Halleux, qui s’occupe de la catégorie.

Le VCA alignera William Van Biene, Dany Gabez, Simon Dony (2eannée), Gaspard Kets et Louis Marx (1reannée). "C’est une épreuve importante pour nous, dans la région. On espère pouvoir tenir notre rang, en jouant sur plusieurs tableaux. William est rapide au sprint, Dany préfère les bosses plus longues. Simon aime aussi quand c’est corsé. Tandis que Gaspard et Louis, eux, sont plutôt des puncheurs."

Pour Vincent Halleux, "la première étape est vraiment dure, les plus forts se retrouveront automatiquement devant." Dimanche, si le profil est plus plat, la partie dans le zoning comprend "de nombreux virages et faux plats, il faudra être attentif."

Le chrono du samedi

Premier départ à 9h, à la caserne de Saive (Blegny), sur un parcours de 3.3 km. Dernier partant à 11h.

L’étape du samedi

Départ fictif de Blegny-Mine à 15h, pour 61,1 km. Réel début sur la grand-route à Mortier. Direction Julémont et le GPM 1, la côte d’Asse (N642, 15h05). La course descendra ensuite vers la vallée de Val-Dieu par Rossenfosse afin d’aller chercher la côte du Bois d’Ansy (15h11), petit mur sur sa première rampe, avant de revenir sur la N650 par la N649 (via Streecky). Le GPM3? La côte de Neufchâteau par Fêchereux (15h25). Retour dans la vallée par Croix Madame, vers Dalhem, puis la côte de Trembleur (15h40), laquelle remonte vers le terril blegnytois.Retour à Mortier (avec le GPM, 15h45). La suite est connue: Asse (15h52), Bois d’Ansy (15h57), Neufchâteau (16h12) et à nouveau Trembleur (16h27). Arrivée rue Lambert Marlet, comme Liège-Bastogne-Liège Espoirs , vers 16h31.

L’étape du dimanche

Départ fictif rue de Tongres, à Haccourt, pour 54 km (14h30). Début réel, rue des Houblonnières. Par les N602 et N618, le Tour de la Basse-Meuse attaquera la longue mais peu pentue côte de Houtain-Saint-Simeon (14h57). Enchaînement avec le GPM d’Heure-le-Romain (14h40), dont le pied est rue de Houtain. L’épreuve demeure en vallée de Basse-Meuse, à Juprelle, Herstal, Hermée, Oupeye, Haccourt (passage de la ligne: 15h09), Loën, à nouveau les bosses de Houtain (15h18) et Heure (15h21). L’arrivée finale du TBM 2022 se fera rue de Tongres, un peu avant 16h.