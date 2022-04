Le Top 6 Verviers est de retour trois ans plus tard, à Dolhain

Enfin! Le Top 6 Verviers est de retour. Trois longues années se sont écoulées depuis la dernière édition à Welkenraedt, c’était en 2019. Les "Amis du Top 6" ont fait preuve de patience et de persévérance, voire d’obstination. Et puis en janvier, le hall omnisports de Dolhain est opérationnel. C’est un exploit après les inondations de juillet 2021. La Ville de Limbourg, via l’échevin des Sports Stephen Bolmain, a voulu donner la priorité à la remise en état du hall pour relancer la vie de village via le sport.