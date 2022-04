Arbitre: M. Mager.

Cartes jaunes: Koch, Bormann, Moutschen, Theodor.

Buts: Vanaschen (0-1, 31e), Lanckohr (1-1, 60e), Krafft sur pen (1-2, 80e).

HONSFELD: R. Jost, Kaulmann, Lanckohr, Moutschen, Hanf, Conrad, Bormann (82e El Abbadi), P. Jost (85e Reiners), Theodor (65e Fickers), Milan, Benker (85e C. Jost).

FC EUPEN: Pelzer, Tonkovic, Vanaschen, Ordonez, Meyer (60e Benlahbib), Palm (85e Vroomen), C. Laschet (89e Neumann), B. Laschet, Dreessen, Mennicken, Krafft (85e Fumagalli).

Dans ce match d’alignement, Honsfeld et le FC Eupen jouent gros. Si les hommes de Pascal Jost ont un urgent besoin de points dans la lutte pour le maintien, ceux de Patrick Kriescher peuvent faire un pas de géant vers le titre.

Durant le premier acte, Honsfeld est bien en place et mène la vie dure au leader. Ce dernier trouve quand même l’ouverture par Meyer à la demi-heure. De retour des vestiaires, Eupen prend un léger ascendant avant de perdre quelque peu le fil du match. Honsfeld en profite pour égaliser et sème le doute dans les têtes visiteuses. Il faut attendre les dernières minutes et un penalty de Krafft pour voir les Eupenois émerger.

"Honsfeld nous a posé des problèmes" , admet le coach du FC Patrick Kriescher. "Après l’égalisation, on a eu une bonne réaction et la délivrance est venue d’un penalty. C’est un grand pas vers le titre et on espère le fêter dimanche contre Walhorn."

Du côté d’Honsfeld, la déception est bien évidemment très grande. "Nous avons été actifs durant toute la rencontre", explique le T1 Pascal Jost. "En prenant Eupen haut, nous leur avons posé des problèmes. Nous avons eu une fin de première mi-temps un peu plus difficile mais nous sommes ensuite bien revenus dans le match. C’est finalement dommage d’être battus sur un penalty."