Grégoire Munster méritait mieux en Croatie

En retrouvant le volant de sa Hyundai i20 Rally2 lors du Rallye de Croatie, Grégoire Munster avait certainement rêvé d’une autre issue pour son retour en championnat du monde. Après une séance d’essais sur le sec en début de semaine et un Shakedown très frais, les dieux de la météo ont décidé de montrer leurs plus mauvais côtés dès le premier jour de course. Pluie et brouillard rendaient l’évolution des pilotes extrêmement compliquée, les routes se dégradant énormément aux passages des premiers concurrents. Malgré deux crevaisons, le pilote verviétois et Louis Louka, son fidèle équipier, parvenaient à terminer cette première étape en améliorant leurs chronos avant d’être stoppé net le lendemain matin en se rendant à la première étape spéciale.