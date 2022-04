AS Eupen: toutes les équipes de jeunes du club championnes ou vice-championnes

"La percée des anciens jeunes joueurs Boris Lambert et Gary Magnée chez les professionnels ainsi que la convocation de trois joueurs des U16 en équipe nationale constituent d’autres points forts du bilan de la saison des Panda Youngsters" ajoute l’Alliance.

Nicolas Collubry: «Le résultat d’un développement continu»

"Avec cette saison extrêmement réussie, nous avons été à la hauteur de notre position de favori dans la catégorie Elite 2 et nous avons démontré de manière impressionnante le développement continu de tous les joueurs, entraîneurs, collaborateurs et assistants qui s’engagent jour après jour dans notre département des jeunes," explique Nicolas Collubry, le directeur sportif du département des jeunes d’Eupen.

Boris Lambert et Gary Magnée comme exemples

Avec Boris Lambert et Gary Magnée, deux jeunes joueurs formés dans le département des jeunes de la KAS Eupen ont conquis cette saison une place de titulaire dans l’équipe professionnelle du club et ont réussi à percer en Jupiler Pro League.

Trois joueurs des U16 en équipe nationale, compliments de l’entraîneur national

Il y a quelques semaines, Matteo Filorizzo, Raphael Di Matteo et Victor Tihon de l’équipe des U16 de la KAS Eupen ont été sélectionnés pour la première fois en équipe nationale. "Dans le passé, il y a toujours eu l’une ou l’autre nomination en équipe nationale, mais trois joueurs d’une même équipe, c’est quelque chose de particulier" souligne Nicolas Collubry. "Après le tournoi, je me suis entretenu avec le sélectionneur national. Il était très satisfait de la performance des trois joueurs d’Eupen et nous a félicités pour notre bonne formation". En vue d’une évolution la meilleure possible chez les Panda Youngsters, l’AS Eupen a conclu il y a quelques jours des contrats de deux ans avec Matteo Filorizzo et Raphael Di Matteo.

Ralph Thomassen: «Les joueurs et les parents peuvent nous faire confiance»

"Les progrès que nous avons réalisés pas à pas au cours des dernières années dans notre travail avec les jeunes se sont révélés de manière impressionnante cette saison", souligne Ralph Thomassen, président du département des jeunes et responsable de l’organisation du département des jeunes de la KAS Eupen. "Il est évident que ces succès éveillent des convoitises et que de grands clubs courtisent nos talents bien formés. Je voudrais toutefois profiter de l’évolution positive chez nous pour lancer un appel aux joueurs et à leurs parents afin qu’ils fassent confiance à l’excellent travail de tous au sein du club. La saison qui s’achève, réussie à bien des égards, fournit la preuve que la KAS Eupen, avec sa section de jeunes bilingue, offre, même en Elite 2, des possibilités parfaites pour faire progresser individuellement les jeunes joueurs et les amener jusqu’au plus haut niveau".

Bernd Rauw: «Que ce soit en Elite 1 ou en Elite 2, nous allons continuer à mettre les bouchées doubles»

Entre-temps, les préparatifs pour la prochaine saison battent leur plein au sein de l’AS Eupen. La demande de licence a été déposée et on attend avec impatience la répartition des 24 clubs professionnels dans les groupes Elite 1 et 2. Bernd Rauw, coordinateur au sein du département jeunesse du club, craint que les succès et la domination de la KAS Eupen dans le groupe Elite 2 n’entraînent pas une promotion dans le groupe Elite 1: « Les critères de classement dans les groupes Elite 1 et 2 sont de plus en plus marqués par le budget. Du point de vue de l’AS Eupen, il est difficilement compréhensible et regrettable que les aspects sportifs ne jouent ici absolument aucun rôle. Mais que ce soit dans le groupe Elite 1 ou 2, nous allons continuer à mettre les bouchées doubles la saison prochaine et à tout mettre en œuvre pour offrir à nos joueurs et à nos entraîneurs les meilleures conditions sportives possibles dans un environnement professionnel mais toujours familial ».