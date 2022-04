Buts: A. Maréchal (1-0) H. Vanhentenryck (2-0) A. Maréchal (3-0) L. Langen sur PC (4-1) D. Jacques (5-1).

En l’emportant sans difficulté contre Ixelles dimanche, Verviers avait la possibilité de fêter la montée en D2, en fonction d’autres résultats. Mais suite à la victoire d’Embourg à Tournai (2-4), les Verviétois devront encore patienter une semaine. Finalement, ce sera donc lors de l’ultime journée, dimanche, que les verdicts tomberont.

Avec la place de leader?

Actuellement deuxième avec 31 points derrière le leader Saint-Georges (32 points) mais devant Embourg (30 points), le Royal Hockey Club Verviers a toujours son sort entre les mains pour terminer à une des deux premières places directement qualificatives pour la montée. D’autant que si Verviers se déplace à Arlon pour affronter la lanterne rouge, Luxembourg, un certain… Embourg – Saint-Georges est également au programme en même temps dimanche (15h). "Ce n’est pas encore mathématique, mais il faudrait une grosse catastrophe pour que nous terminions troisièmes (Ndlr: et donc barragistes)", commente le coach Alex Humblet.

Et si tout est favorable aux Verviétois dimanche, ils pourraient même se retrouver en tête et fêter, en plus de la montée, le titre. "On va s’entraîner tout à fait normalement en semaine, nous n’avons pas de pression particulière avant d’aborder ce dernier match.Je sais que nous avons les qualités pour y arriver. Si on ne prend pas ce match à la légère et qu’on est au top de notre production, on ne peut pas le perdre" , conclut Alex Humblet.