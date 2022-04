Une nouvelle Flèche ardennaise «hors du commun», plus vallonnée que Liège-Bastogne-Liège

Exit les 50 km initiaux sans grand intérêt et le final peu sélectif dans les artères fromagères. Place à un parcours réellement monstrueux, surtout en 1.2 (Élites/Espoirs). "Nous voulons nous distinguer en mettant sur pied l’épreuve la plus sélective du pays dans cette catégorie. Ce sera une course hors du commun, comparable à une étape de montagne d’un grand tour" , estime Maurice Pirard.

Le Stockeu en juge de paix

Au menu, cette fois: 168,6 kilomètres (départ et arrivée avenue Ferdinand Nicolay, au centre) proposant 3500 mètres de dénivelé positif. Soit un ratio km/dénivelé supérieur à Liège-Bastogne-Liège, qui en "offre" 4000 en 255 km. Au total, 44,68 km de grimpette seront avalés, non sans mal, au fil des 17 ascensions répertoriées – sans compter les autres "petites" montées. Rien que ça. Parmi ces 17 GPM: les coureurs devront se farcir Brume, Wanne, Haute Levée, Rosier, Xhierfomont ou encore les terribles thier de Coo (1,4 km à 11% de moyenne) et Stockeu (1,1 km à 12%), dont le sommet sera situé à moins de dix bornes du but. "C’est du sérieux" , insiste Matheu Pirard, directeur de course. Qui prévient: "Nous pouvons encore durcir le tracé, en plaçant la côte des Hézalles avant Wanne." Au départ de Trois-Ponts, cette difficulté s’étend sur 3 km à 7,5%, avec un passage à 23%.

J’ai des échos de coureurs pros, dont Greg Van Avermaet, se montrant très intéressés par ce nouveau parcours.

Cette 57e Flèche ardennaise pourrait-elle être considérée comme "trop dure"? "Elle sera difficile, c’est le but recherché, et nous n’aurons peut-être que 25 coureurs à l’arrivée, qui sait. Mais nous saisissons les opportunités offertes par la région de Stavelot. Nous voulons découvrir les futurs grimpeurs belges, que la Belgique se cherche. J’ai des échos de coureurs pros, dont Greg Van Avermaet qui a une résidence dans la région (NDLR: à Stoumont) , se montrant très intéressés par ce nouveau parcours" , justifie Maurice Pirard.

Du sérieux au départ

Pour affronter un tel programme, forcément, les 29 équipes aligneront ce qu’elles ont de mieux comme grimpeurs.

La Groupama-FDJ partira favorite avec Romain Grégoire et Reuben Thompson, mais Lennert Van Eetvelt (Lotto-Soudal), Thomas Gloag (Trinity, formation de Ian Stannard), Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma), Thibau Nys (Baloise Trek Lions) ou encore l’Érythréen Dawit Yermane (Bike Aid) auront également les faveurs des pronostics.

Plusieurs Liégeois sont aussi annoncés: Noah Detalle, Marvin Tasset, Antoine Cloux, Noah De Graef.