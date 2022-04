Sergio Teruel: « Le titre de champion de Dison, ce ne sera pas volé»

Puisque Rochefort l’a aussi emporté (2-3 à Wanze/Bas-Oha), il faudra encore un point, dimanche contre Gouvy, pour fêter le titre de champion. "Il ne faut pas du tout penser que tout est fait. Il reste encore un match à jouer et rappelons-nous qu’à l’aller, nous avions été battus (Ndlr; 2-1 le 21 novembre). On doit bien prendre ce rendez-vous au sérieux pour terminer le travail. Et si on peut fêter cela chez nous, ce sera d’autant plus beau" , commente le Dolhaintois, qui n’a pas trop ressenti de pression particulière sur le terrain d’Onhaye. "Je suis venu ici pour jouer le match et le gagner, sans du tout penser à la rencontre de Rochefort en même temps" , affirme Sergio Teruel.

Quoi qu’il en soit, à un match de la fin et un rendez-vous contre la lanterne rouge (Gouvy), on imagine mal les Disonais flancher si près du but et échouer. "Si on prend ce match au sérieux et qu’on joue notre jeu, tout se passera bien.Mais il ne faut surtout pas le prendre à la légère car rien n’est fait" , rappelle-t-il.

«On a chamboulé les plans de tout le monde»

Pointé comme l’un des favoris de la série cette saison, Dison est là où beaucoup l’attendaient. Avec un verdict final qui va se livrer lors de l’ultime journée. "Quand je vais dans un club, c’est toujours pour jouer le plus haut possible.On voulait jouer le haut du tableau, mais il y avait d’autres équipes qui avaient clairement annoncé vouloir être championnes. On a réussi à chambouler les plans de tout le monde. On a le groupe et les qualités pour monter, on l’a montré toute la saison et ce ne sera pas volé" , conclut le numéro 4 du Stade Disonais.