Pierre Jacquemin (Sart B) : « Remporter le titre serait la cerise sur le gâteau »

"On connaissait l’importance de cette rencontre, et on a su se montrer patients. Nous avions totalement dominé la première mi-temps, et après nos trois tentatives échouées sur les montants adverses, ce but à un quart d’heure de la fin nous a délivrés" , explique le médian qui, à 28 ans seulement, était le joueur le plus âgé côté sartois. "Depuis deux ans maintenant, les meilleurs U21 intègrent le noyau de P4. C’est un superbe projet mis en place par notre entraineur afin de former nos jeunes talents. Et cela paye, nous voici premiers avec trois points d’avance à deux journées de la fin du championnat, fêter le titre avec cette belle bande de gamins serait la cerise sur le gâteau pour tout le club."

Comme nous avons pu le remarquer lors de la communion d’après-match , c’est une atmosphère exceptionnelle qui règne du côté de l’équipe B de Sart. Et l’ambiance pourrait encore monter d’un cran chez les Vert et Blanc, s’ils parviennent à remporter le titre face à Malmedy le week-end prochain, ou face à Eupen B lors de la dernière journée.

«Une montée, ce serait exceptionnel»

"Aujourd’hui déjà, c’était de la pure folie et on tient à remercier les nombreux supporters présents qui nous ont portés vers la victoire" , commente Pierre Jacquemin. "Une montée en P3, ce serait exceptionnel pour notre équipe, une belle bande de copains avant tout, et un groupe très soudé dans lequel notre entraîneur, Éric Van Renterghem, a su instaurer une ambiance seine et sereine" , conclut le joueur, auditeur financier de profession.