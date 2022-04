Minerois C descend en P2, Dolhain E monte en P5

La dernière journée d’interclub a livré ses verdicts. En P1 , Minerois C l’emporte logiquement sur Chiroux, dernier et relégué. Avec trois B6, en l’occurrence Jérome Dechesne, Benoit Louis et Benoit Hardy, les gars de Froidthier avaient du répondant. Mais dans le même temps, Theux A bénéficie d’une victoire par forfait sur Orp. Par là même, les Theutois sauvent leur peau au terme d’une saison stressante à souhait mais qui se termine par un soulagement. À l’inverse, les Miniers ne peuvent échapper au second siège basculant. Il n’y aura plus d’équipe de Minerois en première provinciale alors que le club alignera trois équipes en P2.