Le Calaminois Dario Oger mis sous contrat par l’AS Eupen

"L’AS Eupen a conclu un contrat de deux ans avec le joueur des U21 Dario Oger" fait savoir le club eupenois ce mardi via communiqué. Dario Oger est âgé de 19 ans et est originaire de La Calamine, où il a fait ses débuts dans le football. "Il a ensuite été formé au Standard de Liège, KAS Eupen, à Genk et à Gand" . Le 16 janvier, il est monté pour la première fois en jeu lors d’un match de l’équipe première contre le Cercle de Bruges. Dario Oger effectuera la préparation à la nouvelle saison avec l’équipe première de l’ASEupen.