La longue histoire derrière le divorce entre Hervé Houlmont et Sprimont

Une longue histoire

En cause, les résultats qui n’ont pas toujours été à la hauteur des espérances? "Non, j’en suis certain. Et que l’on ne vienne pas me faire croire cela, il ne faut pas se voiler la face" , poursuit le désormais ex-coach, franc dans ses propos.

En effet, plusieurs petits éléments extra-sportifs se sont accumulés et celui de dimanche a été celui de trop. "Suite à des propos d’un dirigeant, il avait été convenu que les joueurs n’iraient plus jouer en P1. Le week-end dernier, deux d’entre eux (NDLR: Seck et Moukoko) y sont allés et ont même contribué à la victoire en étant décisifs. Mardi, ça a un peu chauffé mais tout était réglé."

Malheureusement, cette histoire D3-P1 que l’on croyait terminée s’est poursuivie durant la semaine.

" Lucas Damblon a été viré du club vendredi car il a refusé d’aller avec la P1. Les joueurs et le staff comprenaient bien entendu sa décision. Dimanche, il est tout de même venu au stade et les joueurs ont dit qu’il y avait deux solutions: mettre Lucas sur la feuille ou ne pas jouer. J’ai appelé Monsieur Tintin et décidé de mettre Lucas sur le banc sans quoi cela aurait faussé l’éthique sportive. Les joueurs et le staff se sont montrés solidaires. C’est pour cela que nous avons été virés, rien d’autre."

Le travail pas terminé

Bien entendu, le staff s’en va avec un goût de trop peu. "Tout le monde voulait le tour final pour conduire Sprimont en D2. Virer Damblon sans me concerter, j’ai trouvé cela dommage alors que je suis le principal concerné au niveau sportif. Mais bon, Vincent Prégardien se prend probablement pour un entraîneur aussi (sic)."

La suite? "Nous verrons, prenons cette histoire avec philosophie. Nous allons rechercher nos affaires ce mardi et nous verrons si Monsieur Prégardien est présent pour discuter…"

«Une stratégie sportive et disciplinaire»

Contacté, Vincent Prégardien ne nie pas les faits mais il tient à apporter quelques précisions.

"Nous sommes dans une relation d’employeur à employé, qui doit exécuter. Nous ne sommes pas en France où les gilets jaunes veulent décider, même si l’on joue en jaune (sourire). Le groupe n’a pas à prendre de décision. Il y a une stratégie sportive et disciplinaire qui est claire" , dit-il avant de poursuivre.

"Le reste, ce sont des gamineries sur lesquelles je ne vais pas polémiquer. Cela fait 32 ans que je suis dirigeant et je ne me laisserai pas jamais dominer par un groupe de joueurs ou un staff. Sinon, cela devient de l’anarchie. Quant à l’histoire autour de Lucas Damblon, il faut savoir qu’elle dure depuis six mois et ne date pas de la semaine dernière. Le fait qu’il n’ait pas voulu aller jouer en P1 n’est que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase" , conclut l’homme fort du club sprimontois.