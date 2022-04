Jordy Dardenne: «Ces points perdus vont faire mal à Weywertz»

C’est 2-2, à la surprise générale. Au coup de sifflet final, nombreux sont les joueurs de Weywertz à rester assis sur le terrain, à se demander comment un tel scénario a pu se produire.

"Quand on mène 0-2 ici, on ne peut pas perdre des points. Quand on ne prend qu’un point sur six contre la dernière équipe du championnat, il n’y a rien à dire" , analysait le Wévercéen Jordy Dardenne, particulièrement désabusé. "Au match aller, nous menions 1-0 avant de perdre 1-2. Ici, on mène 0-2 pour finalement faire match nul. Dans notre situation, quand on joue le maintien, les cinq points perdus face à Pontisse vont faire très mal au décompte final. Aujourd’hui, on prend deux goals plus qu’évitables et on ne marque que deux fois alors qu’on a eu les situations pour faire la différence, sans pour autant bien jouer. Nous n’avons pas d’excuses, c’est notre faute", enchaîne Jordy Dardenne.

Prendre six points

La situation de Weywertz au classement ne s’est évidemment pas améliorée avec ce résultat décevant et la lutte pour le maintien est loin d’être terminée.Ce n’est rien de l’écrire.

« Il va falloir aller chercher les six points qu’il reste à prendre, à Fize puis contre Beaufays, et espérer que nous pourrons, grâce à cela, dépasser deux équipes au classement général » conclut l’offensif des Jaune et Noir.