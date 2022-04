J’avais une lésion au ligament externe suite à une entorse du genou. J’ai dû stopper pratiquement deux mois. C’est clair que j’avais le match à Capelle en tête – mon club d’origine – mais je n’ai pas précipité la reprise pour jouer coûte que coûte non plus.

Un derby plus particulier encore pour toi qui retourne à Henri-Chapelle la saison prochaine?

C’est toujours particulier pour moi de retourner là où j’ai commencé et où j’ai de nombreux amis. Avec Pepinster, on a fait le match qu’il fallait, avec l’effectif qu’on avait. L’ambiance était vraiment top, les gradins bien fournis, c’est pour ce genre de matchs qu’on joue. On a bien fêté tous ensemble après coup!

Qu’attends-tu de la saison prochaine et de ton retour à Henri-Chapelle?

L’effectif de la saison prochaine sera bien étoffé et très complet avec des excellents joueurs à toutes les places. Je pense qu’on pourra faire bonne figure en P1 et viser sans trop de problèmes la première moitié du classement. Personnellement, j’espère passer une saison correcte sur le plan sportif, sans blessure, et festive en dehors. C’est un peu ce qui m’a manqué cette saison avec une grosse différence d’âge entre moi et la majorité de l’équipe pepine. En plus, le groupe a été décimé la majeure partie de la saison…