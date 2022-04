Basket-ball | Le commentaire de Damien Maréchal : Les indemnités de formation posent question

Si certains clubs de provinciales pourraient bénéficier du nouveau mécanisme de calcul des indemnités de formation, cela risque de coûter beaucoup plus cher pour ceux de régionales et nationales dont on ne peut pas dire que les finances sont globalement au beau fixe. Le but tout à fait louable de récompenser les clubs formateurs sera-il atteint ? Retrouvera-t-on un peu plus de calme sur le marché des mutations qui s’est parfois affolé cette saison ? Et si ne plus réclamer d’indemnités de formation tant que le joueur évolue en jeunes va sans doute dans le bon sens, est-ce que certains jeunes talentueux auront encore aussi facilement leur chance dans les divisions supérieures où cela coûtera cher au club acquéreur ? D.M.