C’est donc un président mais également un papa heureux que nous avons joint par téléphone, alors qu’il est occupé sous le soleil espagnol. "Même si je retenu en Espagne pour le travail, je suis très content du résultat et du travail accompli par toutes les personnes au club. On a mis un projet en place et La Calamine retrouve la nationale: c’est là qu’elle doit siéger. C’est une vraie satisfaction sportive que de pouvoir répondre sur le terrain à nos détracteurs. Tous ceux qui ne croyaient pas en mes équipes administratives et sportives puis qui pensaient qu’avec le départ de l’ancien président, on ne serait plus capable de rien à Kelmis. Et puis, en tant que papa, j’étais heureux de savoir que c’est mon fils Quentin qui a marqué le but libérateur pour offrir le titre , même si c’est un travail collectif" , réagit-il, au lendemain du succès de son club face à Sprimont B (0-3).

Avec ce sacre dans la poche, c’est la porte ouverte à la D3ACFF pour la saison prochaine. Le président, qui avait annoncé à la mi-saison qu’il arrêterait à la fin de l’exercice avant de revenir sur sa décision pour prolonger de deux années, espère toujours pouvoir lancer quelqu’un de confiance pour assurer la continuité. "Je suis satisfait d’avoir prolongé mais je souhaite que quelqu’un puisse assurer le suivi avec la même philosophie. À la fin de mon mandat, il sera temps pour moi de prendre du recul tout en restant actif au club, avec moins de responsabilités. D’ici là, je vais penser à savourer ce titre et espérer le sauvetage de la P2 pour que la fête soit parfaite. Concernant la saison prochaine, nous avons ambitionné de construire une équipe qui tiendra la route. Et si on veut même se mettre à rêver, pourquoi ne pas faire comme Dison? (rires)" conclut Vincent Hubert.