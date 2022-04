Après une entrée en matière un peu fébrile, le fils de l’ancien entraîneur de Saint-Vith et de l’Étoile Verviétoise Karim Najdawi, a pris confiance dans son placement et dans ses déplacements. "Le coach (Jonathan Negrin) m’avait promis qu’il me donnerait ma chance. J’espère que j’ai été à la hauteur. J’ai eu un peu du mal en première période. J’ai pris de la confiance au fur et à mesure".

ÀSart la saison prochaine

Une prestation qui a étonné son coach Jonathan Negrin.

"Reda est un défenseur central de formation. Je l’ai mis en numéro six (milieu défensif) et il a fait un match tout à fait correct. Je pense même qu’il a un avenir à cette place. Il possède un gros volume de jeu. Il m’avait déjà étonné lors de sa montée la semaine dernière. Pas par ses qualités footballistiques qui sont très bonnes, mais par son envie." Ces qualités footballistiques, Reda Najdawi les exprimera sur le terrain du RFC Sart-Lez-Spa la saison prochaine. Cette formation évolue en P2C, mais reste engagée dans la course au titre ou à la montée via le tour final. "J’ai choisi Sart pour son projet footballistique. L’entraîneur (Rudy Siebenbour) est venu me chercher. Les infrastructures sont superbes. Cela va me permettre de jouer plus et d’acquérir un bagage dans le foot adulte pour me faire remarquer en vue de remonter en nationale. J’ai connu le monde pro avec le WAC Cassablanca, et j’ai envie de jouer le plus haut possible" , explique le Verviétois Reda Najdawi. Une suite de carrière que Jonathan Negrin espère bonne pour lui. "Je lui souhaite le meilleur, car c’est un garçon qui est vraiment gentil. Il va se confronter plus souvent au monde du foot adulte et il pourrait remonter en nationale plus tard" estime l’entraîneur frontalier.