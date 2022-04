Évolution du score: 10e: 16-13, 20e: 31-26 (15-13), 30e: 58-44 (27-18), 40e: 74-52 (16-18).

RBC AUBEL B: Luparello A. 18, Leduc 7, Wagemans 0, Goemans 4, Blaise 21, Perin 12, Orban 2, Glaude 5.

En s’imposant largement dans ce match à six points, Aubel B fait un pas important vers le maintien dans cette série de treize équipes qui ne doit désigner qu’un seul descendant. "Les gars étaient concentrés, ils ont appliqué ce qu’on avait travaillé à l’entraînement la semaine" , se réjouit le coach Gauthier Liégeois. "Grosse sortie particulièrement de Nicolas Blaise avec 24 points. Reste à continuer sur notre lancée et prendre encore l’enjeu face à Angleur, Harimalia et Awans les semaines prochaines…"

RABC Ensival B 119 Atlas Jupille B 68

Évolution du score: 10e: 26-22, 20e: 56-39 (30-17), 30e: 92-52 (36-13), 40e: 119-68 (27-16).

RABC ENSIVAL B: Lejeune 8, Louis 26, Delporte 6, Mourant 42, Detry 4, Delsemme 0, Buizza 16, Vaes 13, Dohogne 4.

"Match abouti durant la presque totalité de la rencontre" , se réjouit Jérémy Delsemme, l’entraîneur ensivalois. "Un peu de laxisme défensif en première mi-temps mais on a recadré les choses pour complètement décoller au score par la suite. Avec un Mourant de gala au scoring et une bonne animation offensive collective."

Theux BC 76 BC Sprimont B 62

THEUX BC: Miny 4, Valenduc 8, Rondoz 9, Caro 25, Massin 10, Caubergh 20.

En effectif réduit, les Theutois ont livré un match sérieux. "De l’application et l’envie de bien faire, on a su prendre le dessus assez rapidement" , apprécie le T1 Sébastien Hella. "Deux victoires en trois jours avec un effectif très limité, félicitations au groupe!"

BC Verviers B 97 RBC Stavelot 71

Évolution du score: 10e: 16-24, 20e: 45-37 (29-13), 30e: 65-56 (20-19), 40e: 97-71 (32-15).

BC VERVIERS B: Casamento 16, Reynders 7, Akinbodu 18, Pirard 6, Domken 17, Mahiat 13, Calbert 3, Lerho 19, Gusbin A. 0.

Les Verviétois n’ont pas tremblé dans le derby face à Stavelot. "On perd pourtant le premier quart-temps mais on rectifie dans le second pour passer devant" , relate Mayron Wilkin qui a pris la place de Fred Carton durant la convalescence de ce dernier. "Il y a 10 points d’écart dans le troisième acte et c’est vraiment dans le dernier que l’on prend un net avantage. Content du match, les jeunes ont une fois de plus pu prendre des minutes."