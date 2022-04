Évolution du score: 10e: 16-15, 20e: 34-32 (18-17), 30e: 60-43 (26-11), 40e: 81-64 (21-21).

R SPA BC B: Beauve 4, Piron 18, Muller 8, Rossinfosse 25, Grandry 0, Hendrick 13, Mertens 10, Lamy 3, Mathieu 0, Fiawoo 0.

"Face à une équipe qui venait de s’imposer chez un ténor, on savait que ce serait compliqué" , explique Michel Pluys, le coach spadois qui perdait Fiawoo sur blessure après seulement une minute de jeu. "En première mi-temps, les intérieurs visiteurs nous faisaient très mal"

Au repos, les Thermaliens n’avaient que deux longueurs d’avance face à l’avant-dernier du général. "Dès la reprise, on a augmenté le rythme et notre intensité défensive, ce qui nous a permis d’avoir des contres attaques et des shoots ouverts qu’on a validés" , poursuit Michel Pluys. "Via un Rossinfosse chirurgical auteur d’un 5 sur 5 à 3 points, bien aidé par Hendrick et Piron mais aussi grâce à notre rigueur collective défensive, le troisième quart nous a permis de creuser un écart décisif. Félicitations à tout le groupe pour sa mentalité lors de notre dernier match à domicile."

Dison-Andrimont 70 R.U. Bellaire 69

Évolution du score: 10e: 27-9, 20e: 43-23 (16-14), 30e: 55-47 (12-24), 40e: 70-69 (15-22).

DISON-ANDRIMONT: Beauve 4, Borcy 0, Petit C. 21, Biemar 5, Wirtzeld 6, Petit M. 2, Alliance 6, Kpako 26.

Dison-Andrimont poussé par un Cédric Petit en feu a pris un super-départ (27-9) face à Bellaire. "Il fallait néanmoins rester concentré, on gère correctement le second acte" , détaille Didier Franceschi, le coach disonais. Mais à la reprise, Bellaire resserre sa défense et retrouve de l’adresse à distance (12-24). "Nous sommes toujours en positif de huit points à l’entame du dernier quart-temps. Mais on allait enchaîner les bêtises et nous faire peur… Heureusement qu’on avait vingt points d’avance à la mi-temps!"

À noter les départs de Wirtzfeld et Gabriel la saison prochaine alors que l’ex-Spadois Diego Toussaint (intérieur) quittera Ninane pour défendre les couleurs disonaises à l’avenir.

RB Tilff B 85 RBC Welkenraedt 72

Évolution du score: 10e: 16-17, 20e: 40-35 (24-18), 30e: 62-58 (22-23), 40e: 85-72 (23-14).

RBC WELKENRAEDT: Mond 7, Finck 0, Herzet 7, Van Wissen 9, Leemans 16, Fyon 17, Delrez 5, Touette 11.

"Après un bon départ, on retombe dans nos travers habituels" , regrette le coach Gino Fortuna. "Mauvaises passes, absences défensives et mauvaises sélections de shoots. Résultat, une défaite totalement logique au vu de nos pourcentages catastrophiques. Et nous voilà à nouveau menacés par la lutte pour le maintien."

Après cette défaite dans un match à six points, Welkenraedt doit encore rencontrer trois gros morceaux (Jupille, Alleur et Spa B) en espérant que ses adversaires directs n’engrangent pas trop dans ce même temps…