Jean-Sébastien Dohogne : « Le titre, c’est fini pour Sart »

"Nous sommes bien sûr très déçus" , admettait l’expérimenté Jean-Sébastien Dohogne. "Mais ce dimanche, on ne peut pas revendiquer beaucoup plus que ce partage. On a certes eu la possession du ballon, mais c’est Rocherath qui a eu les occasions. De notre côté, ça fait plusieurs semaines qu’on éprouve des difficultés à se montrer dangereux. Concernant le titre, c’est fini. Je vois mal le FC Eupen perdre cinq points d’ici la fin du championnat. Si on veut pointer du positif, je dirai qu’on est sûr de rester deuxième et qu’on débutera le tour final à domicile. On va aussi pouvoir jouer un peu plus libéré."

Malgré une déception bien légitime, Jean-Jean se montrait lucide et reconnaissait les mérites du leader eupenois. "Ils ont été un peu plus réguliers que nous et ils disposent d’une belle armada offensive. Nos attaquants ont également des qualités, mais eux disposent de l’élément (Alessio Krafft) qui a planté vingt buts. Si on avait eu ce profil, on aurait à coup sûr plus de points. Pourtant, même si on n’est pas champion, notre saison est une réussite. L’objectif était le tour final et nous y sommes. Il nous reste aussi la Coupe (contre Elsaute) que l’on va jouer à fond. Si on passe, il faudra simplement gérer l’accumulation des matches."

Mais avant de penser à ce quart de finale – ce sera le jeudi 5 mai, le défenseur sartois veut se concentrer à fond sur le championnat. "Nous venons de prendre un point sur six mais je ne pense pas que ça va laisser des traces au niveau de la confiance. Ce sont plutôt les trois dernières rencontres qui viennent qui vont jouer là-dessus. Quant au tour final, c’est une certitude que nous allons le jouer à fond" , conclut-il.

Le FC Eupen champion jeudi?

Alors qu’il joue mercredi à Honsfeld (20h), le FC Eupen peut être champion… le lendemain. Sart joue en effet jeudi aux Hautes Fagnes (19h) et tout autre résultat qu’une victoire offrirait le titre aux Eupenois. À condition bien sûr que ces derniers l’emportent la veille.