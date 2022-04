Herve-Battice, réduit à six, a fait preuve de ressources mentales

Sans Keutiens, Remy et Bonvoisin, c’est à six que Herve-Battice se déplaçait à Namur (4e), équipe face à laquelle les Herbagères s’étaient inclinées de six points à domicile une semaine plus tôt. Le début de match était compliqué pour les visiteuses qui avaient toutes les peines du monde à contenir la shooteuse Vandy, auteure de trois triples dans la période. Le coach Denoël tentait alors une tactique défensive inédite mais payante, Herve-Battice grappillait son retard et virait même en tête à la mi-temps (26-27). "C’est paradoxal mais pour moi, on perd le match au deuxième quart-temps" , explique Alain Denoël. "Notre maîtrise défensive était totale mais nous ne sommes pas parvenus à punir notre adversaire comme on aurait dû le faire."